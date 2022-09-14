İngiliz monarşisi: Taht sırasında kimler var? - Son Dakika
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İngiliz monarşisi: Taht sırasında kimler var?

14.09.2022 08:44

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası 73 yaşındaki Prens Charles İngiltere'nin yeni kralı oldu.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası 73 yaşındaki Prens Charles İngiltere'nin yeni kralı oldu. Prens Charles sonrası monarşi için sırada oğulları ve torunları var.

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika Güncel İngiliz monarşisi: Taht sırasında kimler var? - Son Dakika

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