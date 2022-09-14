Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası 73 yaşındaki Prens Charles İngiltere'nin yeni kralı oldu. Prens Charles sonrası monarşi için sırada oğulları ve torunları var.

Kaynak: DailyMotion.com

Prens Charles, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiliz monarşisi: Taht sırasında kimler var? - Son Dakika

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