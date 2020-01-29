İngiliz muhalefet lideri, Trump'ın "rezalet" barış planına tepki gösterdi - Son Dakika
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İngiliz muhalefet lideri, Trump'ın "rezalet" barış planına tepki gösterdi

1 saat önce

İngiltere'de ana muhalafetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının aslında "barış için bir tehdit olduğunu" belirterek, İngiliz hükümetinden "bu rezalete" karşı çıkmasını istedi.

İngiliz muhalefet lideri, Trump'ın

İngiltere'de ana muhalafetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının aslında "barış için bir tehdit olduğunu" belirterek, İngiliz hükümetinden "bu rezalete" karşı çıkmasını istedi.

Corbyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Orta Doğu anlaşmasının bir barış planı olmadığını kaydederek, "Bu, İsrail'in yasadışı sömürgeciliğini garanti altına alma ve Filistin'in haklarını reddetme planıdır. Barış için bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi lideri, İngiliz hükümetinin "bu rezalete karşı çıkması, gerçek bir barış anlaşması ve hakiki bir 'iki devletli çözüm' için baskı yapması gerektiğini" vurguladı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde tanımlamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da Trump'ın sözde barış planını "ciddi bir teklif" olarak niteleyerek, Filistin ve İsrail liderlerini metni "gerçek ve adil bir şekilde değerlendirmeye" çağırmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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