Son Dakika Haberleri: İngiliz Muhalefetinde Bölünme

İngiliz Muhalefetinde Bölünme

1 saat önce

İngiliz İşçi Partisi'nden bir grup milletvekilinin istifa edeceği duyuruldu.

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İngiliz İşçi Partisi'nden bir grup milletvekilinin istifa edeceği duyuruldu. İstifa edecek grubun, "İngiliz siyasetinin geleceği" hakkında bir açıklama yapacağı öğrenildi.

Bir grup İngiliz İşçi Partili milletvekilinin, partinin Brexit ve anti-Semitizm konularıyla başa çıkılamadığı için partiyi terk edeceği açıklandı. İlerleyen saatlerde istifa edecek grubun, "İngiliz siyasetinin geleceği" hakkında bir açıklama yapacağı öğrenildi.

İşçi Partili Milletvekili Stephen Kinnock, parti içinde parçalanmanın başladığına inandığını açıkladı. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:47 Kaynak: İHA

İşçi Partisi, İşçi, Politika
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