Sting, doğum günü olan 2 Ekim'de Saraybosna'da sevenleriyle buluşurken, Zetra'da yaklaşık 16 bin kişinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Saraybosna, Sting, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiliz müzisyen Sting, Saraybosna'da konser verdi - Son Dakika

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