İngiliz öğrenciler Öğretmenler Gününü video klip ile kutladı - Son Dakika

İngiltere'nin Londra kentinde faaliyet gösteren Salbury İlköğretim Okulu'nda görevli Bursalı öğretmen Vehbiye Çalım, İngiltere vatandaşı olan öğretmen ve öğrenciler ile birlikte bir video klibi hazırlayarak Türkiye'deki meslektaşlarının Öğretmenler Gününü kutladı.

Daha öncede Salbury İlköğretim Okulu ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Çayyaka İlköğretim Okulunu kardeş okul ilan eden öğretmen, iki ülke ve iki okul arasında ortak projeye imza attı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldiğini belirten Vehbiye Çalım, 10 yaşındayken babasını kaybettikten sonra ailesiyle İngiltere'ye yerleştiklerini söyledi.

Türkiye'nin yerinin kendisi açısından hep farklı olduğunu dile getiren Çalım, şunları kaydetti:

"Çocuklarımı da Türk kültürü ile yetiştirmeye çalıştım. Aynı zamanda okulumdaki öğrencilerime de Türkiye'yi, Türk kültürünü, Atatürk'ü anlatarak ülkemizi tanıtıyorum. Bu benim için çok gurur verici bir durum. Okulum ile İnegöl Çayyaka İlköğretim Okulu arasında bu kapsamda köprü olması için bir proje ortaya koyduk. Turing Programı ile buradan İngiltere dışına ilk ziyareti bizim okulumuz gerçekleştirecek ve bu okul da Çayyaka İlköğretim Okulu olacak. 5 Mayıs 2022 tarihinde 3 öğretmen ve 10 öğrenci ile Türkiye'ye geleceğiz proje kapsamında. Türkiye deki öğrenciler ile ortak online dersler verdik, öğrencilerin pekişmesi için karşılıklı mektup arkadaşlığı oluşturduk. Buradaki öğrencilerime Türk geleneklerine uygun yöresel kıyafetlerimizi, yiyecek ve içeceklerimize yönelik eğitimler verdik."

Çalım, "Bu klibi de Türkiye'yi öğrencilerimin tanıması amacıyla çektik ve orada bulunan öğretmen arkadaşlarımıza armağan ettik. Bu kapsamda Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum." diye konuştu.