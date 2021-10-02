İngiliz ordusu akaryakıt dağıtımına başlıyor - Son Dakika

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İngiltere hükümeti, Silahlı Kuvvetler personelinin pazartesi gününden itibaren ülkedeki petrol krizini hafifletmek üzere benzin istasyonlarına akaryakıt dağıtımına başlayacağını duyurdu.

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinin tedarik zincirinde aksamaya yol açmasının ardından başlayan akaryakıt krizi sürüyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre kriz nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyrukları ve yakıt yetersizliğini önlemek için pazartesi gününden itibaren ordu, yakıt dağıtımına başlayacak. Bu haftadan itibaren nakliye firmalarında eğitim gören 100'ü şoför olmak üzere toplam 200 askeri personel, krizin çözümüne geçici destek sağlayacak.

Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, askeri personelin bu haftaki eğitimleri takiben pazartesi günü itibariyle, "yakıt stoklarının daha da iyileşmesine yardımcı olmak" için yola çıkacaklarını duyurdu. Wallace, "Durum istikrara kavuşurken, silahlı kuvvetlerimiz kritik boşlukları doldurmak ve istasyonlara yakıt sağlamak için endüstriyi destekleyerek ülkedeki hareketliliği sağlamaya yardımcı olacak" dedi.

"İstasyonlardaki stok seviyeleri yükseliyor"

İnsanların yakıt alımında normal davranmaları gerektiğini ve yedek benzin alımlarının önlendiği takdirde ülkede yeterli yakıt olduğunu savunan hükümet yetkilileri, benzin istasyonlarındaki durumun iyileşeceğini ifade ediyor. İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, "Endüstrinin geçen haftaki muazzam çabaları sayesinde istasyonlardaki durumun yavaş yavaş iyileştiğine dair sürekli işaretler görüyoruz. İstasyonlardaki stok seviyeleri yükseliyor" dedi. Kwarteng, " Birleşik Krallık'ta ulusal bir yakıt sıkıntısı olmadığını ve insanların normal şekilde yakıt almaya devam etmesi gerektiğini vurgulamak önemli. Normal satın alma alışkanlıklarımıza ne kadar erken dönersek o kadar çabuk normale dönebiliriz" ifadesine yer verdi.

Aynı zamanda hükümetin yakıt krizine müdahalesinden sorumlu bakan Steve Barclay de sürücüleri istasyonlardaki "panik halindeki akaryakıt alımını" durdurmaya çağırdı.

Acil durum vizesi uzatıldı

Hükümet ayrıca ülkedeki petrol krizine yardım etmek için denizaşırı ülkelerden gelecek olan tır ve kamyon şoförlerine verilen geçici vizenin uzatılacağını duyurdu.

Daha önce hükümet, geçici vizelerin Noel öncesine kadar süreceğini belirtmesinden sonra Cuma günü geç saatlerde açıklanan bir karar ile akaryakıt tankeri sürücülerine verilen vizenin 28 Şubat 2022'ye kadar geçerli olacağını aktardı.

Tedarik zincirlerindeki aksamaya mücadele etmek için hazırlanan acil durum vizesi ile 300 akaryakıt tankeri sürücüsünün ülkeye hemen gelebileceği, toplam 4 bin 700 gıda ve nakliye sürücüsüne vize verileceği belirtildi.

Eski mahkumların sürücü olması önerildi

Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab tedarik zincirindeki aksamalara çözüm olarak düşük seviyeli suçlardan hüküm giymiş eski mahkumların kullanılabileceğini söyledi. Raab, eski mahkumlara ülkedeki tedarik açığını kapatmaya yardımcı olma fırsatı verilmesi ile mahkumların yeniden suç işleme ihtimallerinin de düşük olacağını söyledi.