İngiliz otomobil markası MG Türkiye'de! - Son Dakika

İngiliz otomobil markası MG Türkiye'de!

04.01.2021 15:13
İngiliz otomobil markası MG Türkiye'de!, System.String[]

Doğan Trend Otomotiv, Çin’in en büyük üreticilerinden SAIC Motor tarafından desteklenen İngiliz kökenli otomobil markası MG’nin Türkiye distribütörlüğünü aldığını duyurdu.

Doğan Trend Otomotiv, Çin'in en büyük üreticilerinden SAIC Motor tarafından desteklenen İngiliz kökenli otomobil markası MG'nin Türkiye distribütörlüğünü aldığını duyurdu.

İlk etapta markanın yüzde 100 elektrikli SUV modeli ZS EV'i satışa çıkaracaklarını belirten Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO'su Kağan Dağtekin, "Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV'yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. MG'nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var" dedi.

"Global trendleri müşterilerle buluşturuyoruz"

Dünyadaki elektrikli araç dönüşümünden ve yeni trendlerden örnekler vererek Doğan Trend Otomotiv'in 2020 yılında bu alanda önemli adımlar attığını vurgulayan Kağan Dağtekin, "Baktığımızda dünya çapında elektrikli araçların 2015-19 arasında yüzde 270 arttığını görüyoruz. 2030 yılına kadar elektrikli araçların payının yüzde 32'ye ulaşması bekleniyor. Aynı zamanda hem dünyada hem de ülkemizde SUV'lara yönelik önemli bir ilgi var. Öyle ki, Türkiye'de satılan her 3 araçtan biri artık SUV. Tabii ki, dönüşüm sadece otomobillerde yaşanmıyor. Bireysel kullanım amaçlı motosiklet talebi her geçen gün artıyor. Bu talep içerisinde elekrikli scooter'ların payı da gittikçe büyüyor. Doğan Trend Otomotiv olarak, global trendleri iyi okuyarak Türkiye'deki tüketicileri hem günümüzün hem de dönüşümün öncü araçlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akıllı Hibrit Teknolojisi'ne sahip yeni Suzuki'ler yolda

2020 yılının son çeyreğinde Swift Hibrit'i satışa sunduklarını hatırlatan Kağan Dağtekin, "Suzuki'de ilk olarak Swift Hibrit'i satışa sunmuştuk ve kullanıcılarımızı Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisiyle tanıştırmıştık, çok olumlu karşılandığını gördük. Yakında Suzuki ailesinde hibrit sayısını dörde çıkaracağız. 2021 yılında Ignis Hibrit, Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit de bu aileye katılacak." dedi.

"Elektrikli mobiliteye çok önem veriyoruz"

Elektrikli scooter segmentinde Avrupa pazar lideri olan Silence'ın, hem bireysel hem de ticari kullanıma uygun modelleri ile sadece elektrikli motosiklet üretimine odaklandığını hatırlatan Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO'su Kağan Dağtekin, "Tamamen elektrikli scooter'lar Silence ve Vespa Elettrica'yla tüketicileri buluşturuyoruz. Buna ek olarak elektrikli otomobil segmentinde MG ZS EV'yle ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Kişisel taşıma robotu Gita'yla farklı bir mobilite çözümü getiriyoruz. 2020'de bünyemize kattığımız elektrikli şarj istasyonları üreticisi Wallbox'u da elektrikli mobilite çözümlerimizin önemli bir tamamlayıcısı olarak görüyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Dijital platformlar yeni iş modelimizin önemli bir parçası"

Kağan Dağtekin, "Kurumsal yapımızı 3 ana segmentasyon üzerine kurduk. Bunlar; distribütörlük, hizmetler ve dijital platformlar. suvmarket.com, scootermarket.com, suzukisenin.com ve vespastoreturkey.com bu anlamda yeni iş modellerimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bireysel ve operasyonel kiralama alanlarında da hizmet ağımızı genişleteceğimiz çalışmalar üzerinde duruyoruz. Uzun dönem hedeflerimiz arasında hem distribütörlüğünü gerçekleştirdiğimiz otomobil, motosiklet ve deniz motoru markalarıyla hem de ikinci el satış operasyonumuzla yılda 20 bin adetlik satış hacmine ulaşmak yer alıyor."

"Hibrit ve elektrikli modellerin katkısıyla yüzde 60 büyüme hedefliyoruz"

Otomobil, motosiklet ve deniz motorları satışlarıyla ilgili bilgiler de veren Kağan Dağtekin, "Pandemi nedeniyle oldukça zor geçen bir 2020 yılını hizmet verdiğimiz otomobil, motosiklet ve deniz motorları alanlarında büyümeyle kapatmaktan dolayı sevinçliyiz. Otomobil satışlarında Suzuki markamızla 2019 yılına göre adet bazında yüzde 25'in üzerinde büyüdük. 2020 yılında yaklaşık 3 bin adetlik satış gerçekleştirdik. 2021 yılında Suzuki ailesine katılacak yeni modeller ve MG markasıyla birlikte 6 bin adedin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Motosiklette ise yine 2020 bizler için iyi geçti. Ciro anlamında bir önceki yıla göre yüzde 35 büyüme kaydettik. Özellikle, Vespa'nın Türkiye'de satışa sunulduğu günden bu yana en yüksek satış adetlerine ulaştığı yıl 2020 oldu. Vespa'da 1000 adedin üzerine çıkmayı başardık. 2021'de motosiklet tarafında KYMCO ve Silence'ın da etkisiyle ciro anlamında yüzde 274 büyüme öngörüyoruz. Deniz motorları pazarında bildiğiniz gibi Suzuki iddialı bir marka ve Türkiye'de yüzde 18 paya sahip. Bu alanda da 2021 yılında ciddi bir büyüme hedefimiz bulunuyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Türkiye, Suzuki, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil İngiliz otomobil markası MG Türkiye'de! - Son Dakika


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