Son Dakika Haberleri: İngiliz Otomotiv Devi Hakkında Şok Karar!

İngiliz Otomotiv Devi Hakkında Şok Karar!

1 saat önce

Otomotiv tarihinde bir ilk gerçekleşti. İngiliz otomotiv devi Range Rover tarihinde ilk kez bir tüketici tarafından aleyhinde açılan davayı kaybetti.

İngiliz Otomotiv Devi Hakkında Şok Karar!, System.String[]

Bu dünya otomotiv tarihinde de tüketici tarafından otomotiv şirketlerine açılan ve kazanılan 5 davadan biri olarak tarihe geçti.

Engin Yakut 2013 yılında sıfır kilometre bir Range Rover Vogue bir otomobil satın aldı. Araç 400 km sonra motor arızası nedeniyle pert oldu ve Engin Yakut, İngiliz Otomotiv devine dava açtı ancak Range Rover bunu kabul etmedi. 7 yıl sonra dava sonuçlandı. Buna göre Range Rover hatalı bulundu. Mahkeme, otomobilin bugünkü fiyatından faizleri ile birlikte Engin Yakut'a ödenmesine hükmetti.

Engin Yakut kararın emsal teşkil edilmesini istedi ve Avrupa'da ve Türkiye'de bu araçların toplatılması ile ilgili bir dava daha açtı. Avrupa Birliği Komisyonu konuyla ilgili inceleme başlattı, bu incele sonucunda Range Rover Vogue marka otomobillerin toplatılması veya geri çağrılması gündemde...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: Bültenler

Vogue, Engin Yakut, Range Rover, Güncel
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