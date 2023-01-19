İngiliz oyuncu Julian Sands doğa yürüyüşü sırasında kayboldu - Son Dakika
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İngiliz oyuncu Julian Sands doğa yürüyüşü sırasında kayboldu

19.01.2023 09:40
İngiliz oyuncu Julian Sands doğa yürüyüşü sırasında kayboldu

RANCHO İngiliz oyuncu Julian Sands'in ABD'nin California eyaletinin güneyindeki dağlarda yaptığı doğa yürüyüşü sırasında kaybolduğu bildirildi.

RANCHO İngiliz oyuncu Julian Sands'in ABD'nin California eyaletinin güneyindeki dağlarda yaptığı doğa yürüyüşü sırasında kaybolduğu bildirildi.

San Bernardino İlçesi Emniyeti Sözcüsü Gloria Huerta, California'da doğa yürüyüşüne çıkan 65 yaşındaki oyuncuya cuma gününden bu yana ulaşılamadığını açıkladı.

Huerta, Sands'ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını ancak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Sözcü Huerta, bölgedeki çığ riski ve arazi şartları gereği arama faaliyetlerinin zaman zaman durmasına karşın helikopter ve insansız hava araçlarıyla faaliyetlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, yetkililer daha önce bölgede yürüyüş yapan 2 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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