Sözcü Huerta, bölgedeki çığ riski ve arazi şartları gereği arama faaliyetlerinin zaman zaman durmasına karşın helikopter ve insansız hava araçlarıyla faaliyetlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Huerta, Sands'ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını ancak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Julian Sands, California, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiliz oyuncu Julian Sands doğa yürüyüşü sırasında kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.