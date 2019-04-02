Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti

İngiliz Parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti

15 dakika önce

İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 4 farklı senaryoyu oyladı ancak hiçbir seçenek çoğunluk desteğini alamadı.

İngiliz Parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti, System.String[]
İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 4 farklı senaryoyu oyladı ancak hiçbir seçenek çoğunluk desteğini alamadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:11 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu Haluk Levent, Seçim Sonuçlarına Yorum Yapamadığı İçin İsyan Etti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 01:26:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]