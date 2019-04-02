İngiliz Parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti
15 dakika önce
İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 4 farklı senaryoyu oyladı ancak hiçbir seçenek çoğunluk desteğini alamadı.
İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 4 farklı senaryoyu oyladı ancak hiçbir seçenek çoğunluk desteğini alamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:11
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