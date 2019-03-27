İngiliz Parlamentosu 8 Brexit senaryosunu oylayacak

İngiliz Parlamentosunun Brexit sürecinin geleceğine ilişkin oylayacağı 8 senaryo belli oldu.

İngiliz Parlamentosunun Brexit sürecinin geleceğine ilişkin oylayacağı 8 senaryo belli oldu. Brexit'in iptali ile yeni referandum da senaryolar arasında yer aldı.

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