İngiliz Parlamentosu 8 Brexit senaryosunu oylayacak
5 dakika önce
İngiliz Parlamentosunun Brexit sürecinin geleceğine ilişkin oylayacağı 8 senaryo belli oldu.
İngiliz Parlamentosunun Brexit sürecinin geleceğine ilişkin oylayacağı 8 senaryo belli oldu. Brexit'in iptali ile yeni referandum da senaryolar arasında yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:02
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