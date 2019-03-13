İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Ayrılığa "Her Koşulda Ret" Şeklinde Değiştirilen Hükümet...
11 dakika önce
İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul etti.
İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:25 Kaynak: AA
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