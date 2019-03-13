Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Ayrılığa "Her Koşulda Ret" Şeklinde Değiştirilen Hükümet...

İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Ayrılığa "Her Koşulda Ret" Şeklinde Değiştirilen Hükümet...

11 dakika önce

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul etti.

İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Ayrılığa
İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:25 Kaynak: AA

Hükümet, Güncel
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