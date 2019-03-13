Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu "Anlaşmasız Ayrılığı" Reddetti

İngiliz Parlamentosu "Anlaşmasız Ayrılığı" Reddetti

38 dakika önce

İngiliz Parlamentosu, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklifi kabul etti.

İngiliz Parlamentosu
İngiliz Parlamentosu, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklifi kabul etti.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasını her koşulda reddeden teklif 308'e karşı 312 oyla kabul edildi.

Bu sonuç, teklife karşı olan Başbakan Theresa May için yeni bir yenilgi oldu.

Parlamento bu akşam May'in desteklediği önergeyi de oylaması bekleniyor. May'in önergesi 29 Mart'ta AB'den bir anlaşma olmaksızın ayrılmayı reddederken, anlaşmasız ayrılığın İngiliz ve AB hukukuna göre varsayılan seçenek olduğunun altını çiziyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, 15 Ocak'ta ve dün yapılan iki oylamada ezici çoğunlukla reddedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:00 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güncel
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