İngiliz Parlamentosu Anlaşmasız Brexit'in Engellenmesi İçin Verilen Teklifi Kabul Etti
47 dakika önce
İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit'in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.
İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit'in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:29 Kaynak: AA
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