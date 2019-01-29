Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu Anlaşmasız Brexit'in Engellenmesi İçin Verilen Teklifi Kabul Etti

İngiliz Parlamentosu Anlaşmasız Brexit'in Engellenmesi İçin Verilen Teklifi Kabul Etti

47 dakika önce

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit'in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

İngiliz Parlamentosu Anlaşmasız Brexit'in Engellenmesi İçin Verilen Teklifi Kabul Etti, System.String[]
İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit'in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:29 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına İlk Tepki Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor

AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 00:16:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu Anlaşmasız Brexit'in Engellenmesi İçin Verilen Teklifi Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]