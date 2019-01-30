Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu Anlaşmasız Brexit'in Reddini Öngören Teklifi Kabul Etti

İngiliz Parlamentosu Anlaşmasız Brexit'in Reddini Öngören Teklifi Kabul Etti

32 dakika önce

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit'in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

İngiliz Parlamentosu Anlaşmasız Brexit'in Reddini Öngören Teklifi Kabul Etti, System.String[]
İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit'in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

İşçi Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif bu akşam yapılan oylamada 310'a karşı 318 oyla kabul edildi.

Teklif bugün parlamentoda görüşülen önergeye "Parlamento İngiltere'nin AB'den ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve olmaksızın ayrılmasını reddeder." ifadesini ilave ediyor.

Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor.

Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Parlamento, İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atletico Madrid, Yeni Transferi Alvaro Morata'yı Basına Tanıttı Galatasaray'ın Gündemindeki Ze Luis, Spartak Moskova'dan Ayrılmak İstemiyor

AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı CHP'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına İlk Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 04:05:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu Anlaşmasız Brexit'in Reddini Öngören Teklifi Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]