Son Dakika Haberleri: İngiliz parlamentosu, askıya alınma kararının yok hükmünde sayılmasının ardından ilk kez toplandı
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İngiliz parlamentosu, askıya alınma kararının yok hükmünde sayılmasının ardından ilk kez toplandı

1 saat önce

İngiltere’de Anayasa Mahkemesinin, hükümetin meclisi tatil kararını yok hükmünde saymasının ardından parlamento oturumlara bugün yeniden başladı.

İngiliz parlamentosu, askıya alınma kararının yok hükmünde sayılmasının ardından ilk kez toplandı, System.String[]

İngiltere'de Anayasa Mahkemesinin, hükümetin meclisi tatil etme kararını "yok hükmünde" saymasının ardından parlamento oturumlara bugün yeniden başladı.


Mahkeme kararının ardından oturumlara yeniden başlayan parlamento böylece, Johnson'ın adımlarını denetleme ve "anlaşmasız Brexit" yönünde atabilecek adımları engelleme olanağını elde etmiş oldu.

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Parlamento, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:00 
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