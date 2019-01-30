Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile Herhangi Bir Anlaşmaya Varmadan Avrupa...

İngiliz Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile Herhangi Bir Anlaşmaya Varmadan Avrupa...

1 saat önce

- İngiliz parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmamasını öngören teklifi kabul etti.

- İngiliz parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmamasını öngören teklifi kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:35 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Theresa May, Güncel
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