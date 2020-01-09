İngiliz Parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen yasa... - Son Dakika

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İngiliz Parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen yasa...
6 saat önce
İngiliz Parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen yasa tasarısı Brexit'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:58 Kaynak: İHA
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