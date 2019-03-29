İngiliz Parlamentosu Brexit Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddeti
1 saat önce
İngiliz Parlamentosu, önüne üçüncü kez getirilen Brexit anlaşmasını bir kez daha reddederek ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma tarihinin 12 Nisan olmasının yolunu açtı.
İngiliz Parlamentosu, önüne üçüncü kez getirilen Brexit anlaşmasını bir kez daha reddederek ülkenin Avrupa
Birliğinden (AB
) ayrılma tarihinin 12 Nisan olmasının yolunu açtı.
Parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.
AB ile varılan uzlaşmaya göre, İngiltere
'nin birlikten ayrılması böylece 12 Nisan tarihine ertelendi.
Parlamento, Brexit anlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta da ezici çoğunlukla reddetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:05 Kaynak: AA
İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti
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