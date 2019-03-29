Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu Brexit Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti

İngiliz Parlamentosu Brexit Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti

1 saat önce

- Brexit oylama oturumundan detaylar Brexit oylama sonuçlarının açıklanması LONDRA - İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

İngiliz Parlamentosu Brexit Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti, System.String[]
- Brexit oylama oturumundan detaylar
Brexit oylama sonuçlarının açıklanması LONDRA - İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Broşür Dağıtan AK Partili Genci Rencide Etmeye Çalışan Mine Koraş, Gözaltına Alındı Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor ABD, Venezuela'daki Gerilim Sonrası Rusya'yı Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 22:53:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu Brexit Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]