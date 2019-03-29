İngiliz Parlamentosu Brexit Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti
1 saat önce
- Brexit oylama oturumundan detaylar Brexit oylama sonuçlarının açıklanması LONDRA - İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.
- Brexit oylama oturumundan detaylar
Brexit oylama sonuçlarının açıklanması LONDRA - İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:11 Kaynak: AA
İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti
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