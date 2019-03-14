Son Dakika Haberleri: İngiliz parlamentosu Brexit ertelemesini oylayacak

İngiliz parlamentosu Brexit ertelemesini oylayacak

1 saat önce

İngiliz parlamentosu Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin bir dizi teklifin oylamasını gerçekleştirecek.

İngiliz parlamentosu Brexit ertelemesini oylayacak, System.String[]
İngiliz parlamentosu Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin bir dizi teklifin oylamasını gerçekleştirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:50 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Kanal D'nin Yeni Dizisi Yüzleşme, Erken Final Yapıyor

Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:37:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz parlamentosu Brexit ertelemesini oylayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]