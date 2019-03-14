İngiliz parlamentosu Brexit ertelemesini oylayacak
1 saat önce
İngiliz parlamentosu Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin bir dizi teklifin oylamasını gerçekleştirecek.
İngiliz parlamentosu Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin bir dizi teklifin oylamasını gerçekleştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:50
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