Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu, Brexit İçin İkinci Referandum Yapılması Reddetti.

İngiliz Parlamentosu, Brexit İçin İkinci Referandum Yapılması Reddetti.

39 dakika önce

IHAAW203651-SIY/14-03-2019- İngiliz Parlamentosu, Brexit için ikinci referandum yapılması reddetti.

İngiliz Parlamentosu, Brexit İçin İkinci Referandum Yapılması Reddetti., System.String[]
IHAAW203651-SIY/14-03-2019

- İngiliz Parlamentosu, Brexit için ikinci referandum yapılması reddetti. Parlamento Brexit'in ertelenmesi önerisini de reddetti. 14.03.2019 20: 36: 51 TSI
NNNN - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:42 Kaynak: İHA

Politika
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