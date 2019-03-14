İngiliz Parlamentosu, Brexit İçin İkinci Referandum Yapılması Reddetti.

IHAAW203651-SIY/14-03-2019- İngiliz Parlamentosu, Brexit için ikinci referandum yapılması reddetti.

IHAAW203651-SIY/14-03-2019



- İngiliz Parlamentosu, Brexit için ikinci referandum yapılması reddetti. Parlamento Brexit'in ertelenmesi önerisini de reddetti. 14.03.2019 20: 36: 51 TSI

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