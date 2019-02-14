İngiliz Parlamentosu Brexit önergesini reddetti
1 saat önce
İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit yaklaşımına ve yeniden müzakere sürecine destek veren önergeyi reddetti.
İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit yaklaşımına ve yeniden müzakere sürecine destek veren önergeyi reddetti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:55
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