Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu Brexit Tekliflerini Tekrar Gözden Geçirecek

İngiliz Parlamentosu Brexit Tekliflerini Tekrar Gözden Geçirecek

1 saat önce

İngiltere Parlamentosu, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü görüşülen 8 Brexit taslağını ikinci kez görüşecek.

İngiliz Parlamentosu Brexit Tekliflerini Tekrar Gözden Geçirecek, System.String[]
İngiltere Parlamentosu, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü görüşülen 8 Brexit taslağını ikinci kez görüşecek.

İngiltere Parlamentosu, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Brexit'in kapsamını görüşme yetkisini hükumetten bir defalığına almış ve 8 taslak üzerinde tartışmıştı. Ancak taslakların hiçbiri kabul edilmemiş ve 12 Nisan'da Avrupa Birliği'nden anlaşma olmadan ayrılma tehlikesi oluşmuştu. Milletvekilleri bugün, aynı maddeleri tekrar oylayarak bir karar vermeye çalışacak, aksi takdirde hükumetin yeni planına bakılacak.

Eğer ikinci defa milletvekilleri anlaşamaz ve yine hükumet Brexit taslağını hazırlarsa, ne olacağı belli değil. Çünkü İngiliz Hükumeti, görüşmelerin çakışmaması için Brexit tarihini Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonraki bir güne erteleyebilir.

Tüm bunlarla birlikte milletvekilleri bugün aşağıdaki 8 maddeyi görüşerek bir karara varmaya çalışacak.

Avrupa Birliği'nden anlaşma yapmadan ayrılma,

İngiltere'nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi,

İngiltere'nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi,

İngiltere'nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi,

İngiltere'nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması,

Brexit'in iptal edilmesi,

Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması,

Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi görüşülecek. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:21 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, İngiltere, Politika
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