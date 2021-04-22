İngiliz Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine "soykırım" yaptığını belirtti - Son Dakika

İngiltere Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı ve uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayarak, Çin'in "hak ihlalleri" eylemlerini durdurması için hükümete çağrıda bulundu.

İngiliz Parlamentosu Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik kitlesel insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçlarını "soykırım" olarak değerlendirerek, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini kınadı. İngiltere Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerini hedef alan eylemlerinin durdurulması için hükümete harekete geçme ve Pekin'e yönelik baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Parlamentoda milletvekilleri tarafından onaylanan karar ile ilgili olarak, önergeyi parlamentoya sunan milletvekili Nusrat Ghani, soykırımla mücadelenin Çin tarafından kontrol edilmeye çalışıldığını ve mahkemeye giden her yolun kapatıldığını ifade etti. Ghani, "Hükümetimiz kontrolü geri almalı" dedi.

"Sincan bölgesindeki ihlallerin büyüklüğünü kimse inkar edemez"

Önergeye göre, Çin'e karşı adım atma konusunda İngiltere hükümetinin kendi kararlarını alması isteniyor. Birleşik Krallık Parlamentosu üyesi Yasmin Qureshi, "Bugünkü oylama, bir dönüm noktası olmalı. Sincan bölgesindeki ihlallerin büyüklüğünü kimse inkar edemez" dedi.

"Soykırımla mücadele yolumuz, Çin tarafından kontrol edilemez"

Parlamento üyesi ve Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams ise yaptığı açıklamada, İngiltere hükümetinin, Sincan'daki insan hakları ihlallerini "soykırım" olarak tanıyacak kararın "yetkili" mahkemelerce alınması gerektiğini belirtti. Adams, "Soykırımla mücadele yolumuz, Çin tarafından kontrol edilemez" dedi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Belçika, Kanada ve Hollanda Parlamentoları tarafından "soykırım" olarak tanımlanmıştı. - MANCHESTER