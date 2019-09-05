İngiliz Parlamentosu erken seçim teklifini kabul etmedi

İngiltere 'de Avam Kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onaylarken, İngiliz parlamentosu da hükümetin erken seçim teklifini kabul etmedi.

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Erdoğan'dan Bakan Turhan'a: Verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre