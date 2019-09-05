İngiliz Parlamentosu erken seçim teklifini kabul etmedi
14 dakika önce
İngiltere'de Avam Kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onaylarken, İngiliz parlamentosu da hükümetin erken seçim teklifini kabul etmedi.
İngiltere'de Avam Kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onaylarken, İngiliz parlamentosu da hükümetin erken seçim teklifini kabul etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:24
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