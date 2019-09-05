Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu erken seçim teklifini kabul etmedi
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İngiliz Parlamentosu erken seçim teklifini kabul etmedi

14 dakika önce

İngiltere'de Avam Kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onaylarken, İngiliz parlamentosu da hükümetin erken seçim teklifini kabul etmedi.

İngiliz Parlamentosu erken seçim teklifini kabul etmedi, System.String[]

İngiltere'de Avam Kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onaylarken, İngiliz parlamentosu da hükümetin erken seçim teklifini kabul etmedi.

İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:24 
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