İngiliz Parlamentosu, Hükümetin, Brexit Anlaşmasının Tekrar Oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a...
1 saat önce
İngiliz parlamentosu, hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti.
İngiliz parlamentosu, hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:29 Kaynak: AA
İngiliz Parlamentosu, Başbakan May'in Önerisini Kabul Etti
Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Özel 29 Ekim İsteği!
5 Yaşındaki Çağatay'ın Muhtar Olmak İstediği Video Sosyal Medyayı Salladı