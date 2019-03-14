Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu, Hükümetin, Brexit Anlaşmasının Tekrar Oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a...

İngiliz Parlamentosu, Hükümetin, Brexit Anlaşmasının Tekrar Oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a...

1 saat önce

İngiliz parlamentosu, hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti.

İngiliz Parlamentosu, Hükümetin, Brexit Anlaşmasının Tekrar Oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a..., System.String[]
İngiliz parlamentosu, hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:29 Kaynak: AA

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