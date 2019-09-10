Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu Johnson'ın erken seçim talebini yine reddetti
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İngiliz Parlamentosu Johnson'ın erken seçim talebini yine reddetti

41 dakika önce

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedildi.

İngiliz Parlamentosu Johnson'ın erken seçim talebini yine reddetti, System.String[]

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedildi.

İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:45 
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