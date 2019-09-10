İngiliz Parlamentosu Johnson'ın erken seçim talebini yine reddetti
41 dakika önce
İngiltere'de Başbakan Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedildi.
İngiltere'de Başbakan Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:45
İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti Yeni parti hazırlığındaki Ali Babacan'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması Dolar yeni güne yükselişle başladı! İşte son durum Eşini 46 yerinden bıçaklayan cani koca, can çekişmesini izlemiş