İngiliz Parlamentosu Johnson'un erken seçim talebini ikinci kez reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın erken seçim talebi parlamento tarafından ikinci kez reddedildi.



İngiltere Parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim tarihinde erken seçime gidilmesi yönündeki önerisi 46 "hayır" oyuna karşı 293 "evet" oyu aldı. Johnson'ın erken seçim talebi üçte iki oy çoğunluğuna erişemediği için reddedildi. Erken seçim önerisinin kabul edilebilmesi için 650 üyeli parlamentodan 434 "evet" oyu alması gerekiyordu.



Oylamanın ardından açıklama yapan Johnson, "Bir kez daha, muhalefet daha iyi bildiğini düşünüyor" ifadelerini kullanarak en yakın zamanda erken seçim yapılması için tekrar başka bir teklifte bulunacağını söyledi.



İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise yaptığı açıklamada, "Başbakan tarafından kurulan tuzaklara gelmeyeceğiz. Ülkeyi anlaşılmayan şekilde bir uçurumundan atmaya çalışmasına ve yoksullara zarar verip, ülkedeki en savunmasız kişileri zorda bırakmasına izin vermeyeceğiz" dedi.



Hükümet belgelerinin yayınlanmasına karar verildi



İngiliz Parlamentosunda en önemli gündem maddelerinden biri de Brexit anlaşmasının dokümanlarının kamuyla paylaşılması konusundaki oylama oldu. Kapalı oylamada 311 oya karşı 302 oy ile Brexit anlaşmasının belgelerinin yayınlanmasına karar verildi.



Öte yandan, Avam Kamarası Başkanı John Bercow ise 31 Ekim tarihine kadar görevi bırakacağını duyurdu.



Başbakan Johnson'ın 14 Ekim tarihine kadar tatil etmesi öncesi parlamento dün son kez toplanmıştı. - LONDRA