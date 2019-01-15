Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti

İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından reddedildi.

İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından reddedildi.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.

Oylama sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başbakan May muhalefetin gensoru vermesi halinde yarın bunun görüşülebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May oylama öncesinde, "Anlaşmaya karşı oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lider Jeremy Corbyn ise parlamentoda vekiliere oylama öncesi son kez seslenerek, "Bu anlaşmanın bu gece reddedilmesinin en iyi sonucu bir genel seçim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Parlamento ipleri eline aldı

İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.

Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.

Anlaşmanın reddiyle İngiltere'de erken seçim ve yeni referandum gibi bir dizi seçeneğin masaya gelmesi bekleniyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'daki referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Theresa May, Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı Dolandırılan Vatandaş, Sırtına Soba Bağlayarak Otogarda Gezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 00:24:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]