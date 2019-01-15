Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti - İngiltere Başbakanı Theresa May (1)

İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti - İngiltere Başbakanı Theresa May (1)

27 dakika önce

- İngiltere Başbakanı Theresa May'in (Brexit) anlaşması oylaması öncesi parlamentoda konuşması İNGİLTERE - İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.

İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti - İngiltere Başbakanı Theresa May (1), System.String[]
- İngiltere Başbakanı Theresa May'in (Brexit) anlaşması oylaması öncesi parlamentoda konuşması İNGİLTERE - İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Theresa May, İngiltere, Güncel
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