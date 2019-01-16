Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti - Sevinç Gösterileri

İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti - Sevinç Gösterileri

1 saat önce

- Parlamento binası önünde bekleyen kalabalıktan detaylar Kararın açıklanmasının ardından yaşanan sevinç İNGİLTERE - İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.

- Parlamento binası önünde bekleyen kalabalıktan detaylar
Kararın açıklanmasının ardından yaşanan sevinç İNGİLTERE - İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi. Parlamento binası önünde bekleyen kalabalık kararı sevinçle karşıladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Theresa May, İngiltere, Parlamento, Güncel
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