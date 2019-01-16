İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti - Sevinç Gösterileri
1 saat önce
- Parlamento binası önünde bekleyen kalabalıktan detaylar Kararın açıklanmasının ardından yaşanan sevinç İNGİLTERE - İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.
- Parlamento
binası önünde bekleyen kalabalıktan detaylar
Kararın açıklanmasının ardından yaşanan sevinç İNGİLTERE - İngiltere
Başbakanı Theresa May
'in AB
ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi. Parlamento binası önünde bekleyen kalabalık kararı sevinçle karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:32 Kaynak: AA
İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti
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