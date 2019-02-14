İngiliz Parlamentosu'ndan Brexit Reddi

İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasının ertelenmesi yönünde sunulan yasa değişikliği teklifini reddetti.

İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasının ertelenmesi yönünde sunulan yasa değişikliği teklifini reddetti.



İngiliz Parlamentosu İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokratlar tarafından desteklenen ve Brexit antlaşmasını en az 3 ay erteleyen yasa değişikliği teklifini reddetti. Parlamentoya sunulan önerge 93 evet, 315 hayır oyu alarak reddedildi. Parlamento ayrıca hükümetin Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etme sürecine destek veren önergeyi de reddetti. Bu önerge ise, 258'e karşı 303 oyla reddedildi. - LONDRA

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