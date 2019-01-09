Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu'ndan Hükümete 'bütçe' Engeli

İngiliz Parlamentosu'ndan Hükümete 'bütçe' Engeli

1 saat önce

İngiliz Parlamentosu, May hükümetinin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız olarak ayrılmasını güçleştirmeye dönük finansman yasa değişikliğini kabul etti.

İngiliz Parlamentosu'ndan Hükümete 'bütçe' Engeli, System.String[]
İngiliz Parlamentosu, May hükümetinin  Avrupa Birliği'nden anlaşmasız olarak ayrılmasını güçleştirmeye dönük finansman yasa değişikliğini kabul etti.

Ana muhalefet partisinin önerdiği "hükümet 'anlaşmasız Brexit'e hazırlık için ayıracağı bütçeyi, parlamentonun onayı olmadan kullanamayacağı"na dair değişiklik, 296'ya karşı 303 oyla kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:42 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Dünya
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