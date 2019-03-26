İngiliz Parlamentosu Parlamento Gündemini Belirleme Yetkisini Brexit Seçeneklerini Oylamak Üzere...
1 saat önce
İngiliz parlamentosu parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alma yolunu açan teklifi kabul etti.
İngiliz parlamentosu parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alma yolunu açan teklifi kabul etti
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:17 Kaynak: AA
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