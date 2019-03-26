İngiliz Parlamentosu Parlamento Gündemini Belirleme Yetkisini Brexit Seçeneklerini Oylamak Üzere...

İngiliz parlamentosu parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alma yolunu açan teklifi kabul etti.

İngiliz parlamentosu parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alma yolunu açan teklifi kabul etti

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