İngiliz Parlamentosu Theresa May'in Desteklediği Teklifi Kabul Etti

İngiliz parlamentosu, Başbakanı Theresa May'in Brexit sürecine ilişkin desteklenmesini istediği teklifi kabul etti.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylmada Muhafazakar Partili milletvekili Graham Brady'nin verdiği ve May'in Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine "alternatif bir mekanizma" getirilmesini öngören teklif 301'e karşı 317 oyla kabul edildi.



Parlamento bugün oyladığı diğer 6 teklifin 5'ini reddetti.



Reddedilen teklifler arasında ana muhalefetteki İşçi Partisinin "yumuşak Brexit" öngören ve yeni bir referanduma kapı aralayan teklifi de yer aldı.



Parlamento, Muhafazakar Partili Dominic Grieve'in bütün Brexit seçeneklerini 6 oturumda tartışmayı ve oylamayı öngören teklifi ile İşçi Partili Yvette Cooper'ın parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetin elinden alan teklifini de reddetti.



İskoç Ulusal Partisinin Brexit'i ertelemeyi ve anlaşmasız Brexit seçeneğini masadan kaldırmayı öngören teklifi ile İşçi Partili Rachel Reeves'in herhangi bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde Brexit tarihinin ertelenmesini öngören teklifleri de milletvekillerinden onay alamadı.



Parlamentonun kabul ettiği tek teklif, Caroline Spelman'ın anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklifi oldu.



Bu tekliflerin biri hariç hiçbirinin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyordu. Sadece Cooper'ın teklifi parlamentoya milletvekillerinin inisiyatifiyle yasa tasarısı hazırlama ve geçirme yolunu açarak Brexit sürecini şekillendirme gücü verebilecekti.



Sonraki aşama



May AB liderlerine Brexit müzakerelerini yeniden açma istediğini iletmişti.



Başbakanlık, Theresa May'in "en kısa zamanda" değiştirilmiş bir anlaşmayı parlamentoya sunacağını, bunun da reddedilmesi durumunda ertesi gün yine hakkında değişiklik teklifleri verilebilecek bir önerge vereceğini açıkladı.



May, 13 Şubat'a kadar AB ile yeni bir anlaşmaya varamaması durumunda da 14 Şubat'ta parlamentoya değişiklik tekliflerine açık bir önerge sunacağını bildirdi.



Theresa May geçen hafta milletvekillerine yaptığı konuşmada anlaşmanın en çok tepki çeken unsuru "tedbir maddesini" değiştirmeyi vaat etmişti.



İngiliz Başbakan May, dün partisinin milletvekillerinden bugün parlamentoda yapılacak oylamada "tedbir maddesinin" yerine "alternatif bir mekanizma" konmasını teklif eden değişiklik önergesine destek vermelerini istemişti.



Brexit anlaşmasının "tedbir maddesi" İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'i takiben fiziki sınır girmemesini amaçlıyordu.



Ancak İngltere'yi bir bütün olarak AB ile gümrük birliği içinde tutmayı öngören madde, bir zaman tahdidi veya tek yanlı çıkış imkanı vermediği için sert Brexitçilerin tepkisini çekmişti.



May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta yapılan oylamada parlamentonun ezici çoğunluğu tarafından reddedilmişti.



May'in azınlık hükümetine dışardan destek veren Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi ile 100'ün üzerinde Muhafazakar Partili milletvekili de muhalefetle birlikte hareket ederek hükümeti "tarihi" diye nitelendirilen bir yenilgiye uğratmıştı.

Kaynak: AA

