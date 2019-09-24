Son Dakika Haberleri: İngiliz parlamentosu yarın toplanacak
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İngiliz parlamentosu yarın toplanacak

1 saat önce

İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, mahkemenin aldığı kararın ardından parlamentonun yarın toplanması için talimat verdi.

İngiliz parlamentosu yarın toplanacak, System.String[]

İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, mahkemenin aldığı kararın ardından parlamentonun yarın toplanması için talimat verdi.

İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:25 
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