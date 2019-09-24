İngiliz parlamentosu yarın toplanacak

İngiltere 'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, mahkemenin aldığı kararın ardından parlamentonun yarın toplanması için talimat verdi.

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Fransa, Almanya ve İngiltere, Suudi petrol tesislerine yapılan saldırı için İran'ı sorumlu tuttu