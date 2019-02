İngiliz Parlamentosunda Brexit Oturumu

İngiliz Parlamentosu, hükümetin sunduğu ve Brexit anlaşmasında değişikliğe gidilmesine yönelik devam eden müzakerelere destek istediği önergeyi oylayacak.

İngiliz Parlamentosu, hükümetin sunduğu ve Brexit anlaşmasında değişikliğe gidilmesine yönelik devam eden müzakerelere destek istediği önergeyi oylayacak.



Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında, Brexit konusunda atılacak sonraki adımlar tartışılacak.



Bugünkü oturumda bazı milletvekillerinin de hükümet önergesine bir dizi değişiklik teklifi vermesi bekleniyor. Brexit'in ertelenmesinden yeni bir referanduma kadar geniş yelpazedeki değişiklik tekliflerinin kabul edilmesi durumunda bile hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmayacak.



Ancak herhangi bir oylamada hükümetin desteklediği seçeneğin önemli bir farkla kaybetmesi durumunda, bunun Başbakan Theresa May üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.



May geçen ay parlamentoda kaybettiği oylamalardan sonra 13 Şubat'a kadar yeni bir Brexit anlaşmasını parlamentoya sunma, bunun olmaması durumunda da 14 Şubat'ta sözü milletvekillerine bırakma vaadinde bulunmuştu. May hafta içi yaptığı açıklamada ise parlamentodan AB ile müzakere için ek süre talep ederek, parlamentodaki "anlamlı oylama" için 26 Şubat tarihini işaret etti.



May'in bu adımıyla parlamentoda bugün yapılacak oylamalar "kritik" niteliğini yitirerek, daha ziyade bir "nabız yoklamaya" dönüştü.



Muhalefet partileri ise May'in "mazeretler ve ertelemeler" yoluyla Brexit takvimini sıkıştırdığını ve milletvekillerinin zaman baskısı altına alarak kendi anlaşmasına desteğe zorladığını ileri sürüyor.



May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti içindeki sert Brexitçiler de daralan takvim nedeniyle İngiltere'nin Brexit'i erteleme ihtimalinden rahatsızlıklarını gizlemiyor. Bugünkü oylamalarda bir grup sert Brexitçinin hükümetin desteklediği seçeneklere karşı oy kullanması bekleniyor.



Brüksel'den eli boş dönmüştü



Başbakan May, Parlamentonun 15 Ocak'ta reddettiği Brexit anlaşmasını revize edebilmek için geçen hafta Brüksel'de bir dizi temasta bulunmuş ancak olumlu bir yanıt alamamıştı. İngiltere'nin müzakere heyeti ile AB arasındaki görüşmeler buna rağmen devam ediyor.



May, anlaşmanın Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesini" değiştirmeyi amaçlıyor.



İngiliz Parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği madde İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.



May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor.



Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi kalmasını öngörüyordu.?



Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere'yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda'yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri sürüyordu.?



Brexit tarihi yaklaşıyor



İngiltere normal takvime göre AB'den 29 Mart'ta ayrılacak.



Ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılığı tercih etmesi durumunda bile İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler, tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması gerekecek.



May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 202'ye karşı 432 oy gibi tarihi bir farkla reddedilmişti.



Parlamentoda önceki hafta yapılan oylamalarda ülkenin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmasını öngören önerge ile Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi halinde anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önerge kabul edilmişti.



İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Faizsiz Ev Sahibi Yapan Kuruluşlar İçin Devlet Harekete Geçti

Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi

Bakanlık Duyurdu! Peribacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı

Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursalılar da Tanzim Satış İstiyor