Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosunda Brexit Oturumu - Parlamento Meydanı Protesto - Londra

İngiliz Parlamentosunda Brexit Oturumu - Parlamento Meydanı Protesto - Londra

1 saat önce

- Protestolardan görüntüler LONDRA - Parlamento Meydanı'nda Halkın Oyu kampanyası kapsamında bir araya gelen göstericiler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının (Brexit) ardından ikinci bir referandum olması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

- Protestolardan görüntüler LONDRA - Parlamento Meydanı'nda Halkın Oyu kampanyası kapsamında bir araya gelen göstericiler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının (Brexit) ardından ikinci bir referandum olması talebiyle protesto gösterisi düzenledi. İngiliz Parlamentosu bugünkü oturumunda Brexit konusunda atılacak sonraki adımları tartışacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:14 Kaynak: AA

İngiltere, Parlamento, Güncel
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