İngiliz Parlamentosunda Brexit Oturumu - Parlamento Meydanı Protesto - Londra
1 saat önce
- Protestolardan görüntüler LONDRA - Parlamento Meydanı'nda Halkın Oyu kampanyası kapsamında bir araya gelen göstericiler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının (Brexit) ardından ikinci bir referandum olması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.
- Protestolardan görüntüler LONDRA - Parlamento
Meydanı'nda Halkın Oyu kampanyası kapsamında bir araya gelen göstericiler, İngiltere
'nin Avrupa Birliği
'nden (AB
) çıkışının (Brexit) ardından ikinci bir referandum olması talebiyle protesto gösterisi düzenledi. İngiliz Parlamentosu bugünkü oturumunda Brexit konusunda atılacak sonraki adımları tartışacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:14 Kaynak: AA
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