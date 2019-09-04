İngiliz parlamentosunda kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı
2 saat önce
İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı.
İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı. Başbakan Johnson, oylamanın ardından parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:09
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