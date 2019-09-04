Son Dakika Haberleri: İngiliz parlamentosunda kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı
Son Dakika Ekonomi Haber

İngiliz parlamentosunda kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı

2 saat önce

İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı.

İngiliz parlamentosunda kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı, System.String[]

İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı. Başbakan Johnson, oylamanın ardından parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını açıkladı.

İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu krizi büyüyor! Eski AK Parti Milletvekili Talha Erol Durmaz istifa etti
Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:36:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz parlamentosunda kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]