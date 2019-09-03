İngiliz parlamentosunda kritik gün
4 saat önce
İngiltere'de bugün yaz tatilinden dönecek parlamentoda muhalefet partileriyle iktidar içindeki muhalif milletvekilleri, anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarma girişiminde bulunacak.
İngiltere'de bugün yaz tatilinden dönecek parlamentoda muhalefet partileriyle iktidar içindeki muhalif milletvekilleri, anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarma girişiminde bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:14
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