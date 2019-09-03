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İngiliz parlamentosunda kritik gün

4 saat önce

İngiltere'de bugün yaz tatilinden dönecek parlamentoda muhalefet partileriyle iktidar içindeki muhalif milletvekilleri, anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarma girişiminde bulunacak.

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İngiltere'de bugün yaz tatilinden dönecek parlamentoda muhalefet partileriyle iktidar içindeki muhalif milletvekilleri, anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarma girişiminde bulunacak.

İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:14 
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