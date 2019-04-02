Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosundan 4 Farklı Ret

İngiliz Parlamentosundan 4 Farklı Ret

1 saat önce

İngiliz Parlamentosu, dün akşam saatlerinde Brexit süreci ile ilgili 4 farklı senaryoyu reddetti.

İngiliz Parlamentosundan 4 Farklı Ret, System.String[]
İngiliz Parlamentosu, dün akşam saatlerinde Brexit süreci ile ilgili 4 farklı senaryoyu reddetti. Oylanan 4 maddenin 4'ü de reddedildi. Brexit sürecinin geleceği ile ilgili yapılan oylamalarda Avam Kamarasında dün akşam yapılan oylamada hiç bir seçenek çoğunluk desteği almazken, Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi için sunulan madde 3 farklı oyla reddedildi.

İngiliz Parlamentosunda Brexit geleceği için oylanan maddeler ve aldıkları oylar şöyle:

İngiltere'nin Gümrük Birliği üyeliğinin devam etmesi, 273 oy Evet oyu alırken, 276 Hayır oyu alarak, reddedildi.

İngiltere'nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi için yapılan oylama 261 Evet oyuna karşı 282 Hayır oyuyla reddedildi.

Brexit anlaşmasının yapılacak bir referandum ile halka sorulması önergesi 280 evet oyu alırken, 292 hayır aldı.

Brexit anlaşması olmaması halinde 50.maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit'in iptal edilmesi İngiliz milletvekilleri tarafından oylandı. 191 evet oyuna karşı, 292 hayır oyuyla sunulan dört ayrı gelecek senaryonun hiç biri kabul edilmedi".

Kapalı olarak gerçekleştirilen oylamalarda milletvekilleri "evet" ve "hayır" seçenekelerinden birini seçerek, Brexit gelecek senaryosunu oylamış oldular. Alınan oylama sonucunun İngiliz Hükümeti üzerinde herhangi bir bağlayıcılığı bulunmazken, İngiliz hükümeti de kendi politikalarına aykırı senaryoları uygulama niyetinde olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Normal şartlarda İngiltere'nin geçtiğimiz hafta, AB üyeliğinden resmen ayrılmış olması gerekirken, alınan kararla birlikte Brexit tarihi 12 Nisan tarihine ertelenmişti. 10 Nisan tarihine kadar eğer İngiliz Parlamentosundan Brexit anlaşması geçmezse, gerçekleştirilecek olan AB liderler zirvesinde, Brexit tarihinin bir kez daha ertelenmesi için görüşmeler yapılması bekleniyor. 10 Nisanda alınacak herhangi bir olumsuz cevapla birlikte İngiltere 12 Nisan'da Avrupa Birliği'nden resmen ayrılmış olacak. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:10 Kaynak: İHA

İngiltere, Politika
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