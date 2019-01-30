İngiliz Parlamentosundan 'Brexit' Kararı (2)
27 dakika önce
İngiliz parlamentosu, anlaşmasız Brexit'in engellenmesine dair verilen teklifi kabul etti.
İngiliz parlamentosu, anlaşmasız Brexit'in engellenmesine dair verilen teklifi kabul etti.
Parlamentoya sunulan ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif bu akşam yapılan oylamada 310'a karşı 318 oyla kabul edildi. Teklif, Başbakan Theresa May
'in AB
ile herhangi bir anlaşmaya varmadan 29 Mart'ta Avrupa Birliği
'nden ayrılmamasını talep ediyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:36 Kaynak: DHA
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