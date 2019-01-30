Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosundan 'Brexit' Kararı (2)

İngiliz Parlamentosundan 'Brexit' Kararı (2)

27 dakika önce

İngiliz parlamentosu, anlaşmasız Brexit'in engellenmesine dair verilen teklifi kabul etti.

İngiliz Parlamentosundan 'Brexit' Kararı (2), System.String[]
İngiliz parlamentosu, anlaşmasız Brexit'in engellenmesine dair verilen teklifi kabul etti. 

Parlamentoya sunulan ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif bu akşam yapılan oylamada 310'a karşı 318 oyla kabul edildi. Teklif, Başbakan Theresa May'in AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmamasını talep ediyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Dünya
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