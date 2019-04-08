Son Dakika Haberleri: İngiliz Pasaportlarında AB İbaresi Kaldırıldı

İngiliz Pasaportlarında AB İbaresi Kaldırıldı

23 dakika önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin süre uzamış olsa da yeni pasaportlardan Avrupa Birliği ibaresi kaldırıldı.

İngiliz Pasaportlarında AB İbaresi Kaldırıldı, System.String[]
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin süre uzamış olsa da yeni pasaportlardan Avrupa Birliği ibaresi kaldırıldı.

Kördüğüme dönen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması Brexit'te yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına Brexit tarihinin ertelenmesine rağmen İngiltere pasaportları artık yeni hali ile basılıyor. Pasaportların üzerinde bulunan 'Avrupa Birliği" ifadesi şaşkınlığa neden oldu. Yeni pasaportunu alan Susan Hindle Barone adlı sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeni ve eski pasaportunun fotoğrafını yayınlayan sosyal medya kullanıcısı, "Çok şaşırdım. Hala Avrupa Birliği üyesiyiz. Henüz birlikten ayrılmamışken bu değişikliği yaptıklarına inanamıyorum. Ayrılarak ne kazanıyoruz. Kesinlikle kaybedeceğimiz çok şey var" ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümetinin Brexit anlaşması parlamentoda üç kez reddedilirken, İngiltere Brexit tarihini 12 Nisan'a ertelemişti. Ancak İngiltere, AB'den yeni bir erteleme talep etmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektupla ilettiği Brexit'i 30 Haziran'a kadar erteleme talebi, çarşamba günü yapılacak AB liderler zirvesinde karara bağlanacak. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:28 Kaynak: İHA

İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
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