Son Dakika Haberleri: İngiliz polisi 5 milyon dolar değerinde altın ele geçirdi
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İngiliz polisi 5 milyon dolar değerinde altın ele geçirdi

1 saat önce

Londra Heathrow Havalimanı'nda görevli sınır polisleri, Güney Amerikalı bir uyuşturucu çetesine yönelik uluslararası bir operasyon çerçevesinde yaklaşık 5 milyon dolar değerinde altın ele geçirdi.

İngiliz polisi 5 milyon dolar değerinde altın ele geçirdi, System.String[]
Londra Heathrow Havalimanı'nda görevli sınır polisleri, Güney Amerikalı bir uyuşturucu çetesine yönelik uluslararası bir operasyon çerçevesinde yaklaşık 5 milyon dolar değerinde altın ele geçirdi.

Ele geçirilen altının Cayman Adaları'ndan İsviçre'ye transfer edildiği ve 104 kilogram ağırlığında olduğu açıklandı. İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), altının Venezuela kaynaklı olduğunu ve özel bir jetle Cayman Adaları'na getirildiğinin düşünüldüğünü duyurdu.


Londra, Güney, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:04 Kaynak: DHA
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