Son Dakika Haberleri: İngiliz Polisi: Bıçaklama Olayı Irkçı Bir Saldırıydı

İngiliz Polisi: Bıçaklama Olayı Irkçı Bir Saldırıydı

20 dakika önce

İngiltere'nin Surrey kentinde meydana gelen bıçaklı saldırının terör şüphesi içerdiğini açıklayan İngiltere polisi, olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

İngiliz Polisi: Bıçaklama Olayı Irkçı Bir Saldırıydı, System.String[]
İngiltere'nin Surrey kentinde meydana gelen bıçaklı saldırının terör şüphesi içerdiğini açıklayan İngiltere polisi, olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

Surrey'in Stanwell semtinde cumartesi akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda, 19 yaşındaki bir genç yaralandı. Adı açıklanmayan gencin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili 50 yaşındaki bir adam gözaltına alınırken Surrey polisi, olayın aşırı sağ kaynaklı bir terör saldırısının bütün izlerini taşıdığını açıkladı.

İngiltere polisi ırkçı bir saldırı olduğu gerekçesiyle olayla ilgili terör soruşturması başlattı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:47 Kaynak: DHA

Dünya
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