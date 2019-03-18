Son Dakika Haberleri: İngiliz Polisi: Bıçaklama Olayı Irkçı Bir Saldırıydı

İngiliz Polisi: Bıçaklama Olayı Irkçı Bir Saldırıydı

1 saat önce

SURREY'in Stanwell semtinde cumartesi akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda, 19 yaşındaki bir genç yaralandı.

İngiliz Polisi: Bıçaklama Olayı Irkçı Bir Saldırıydı, System.String[]
SURREY'in Stanwell semtinde cumartesi akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda, 19 yaşındaki bir genç yaralandı. Adı açıklanmayan gencin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olayla ilgili 50 yaşındaki bir adam gözaltına alınırken, Surrey polisi, olayın aşırı sağ kaynaklı bir terör saldırısının bütün izlerini taşıdığını açıkladı. İngiltere polisi ırkçı bir saldırı olduğu gerekçesiyle olayla ilgili terör soruşturması başlattı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:45 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelandalı Futbolcu Kosta'dan Cami Saldırılarında Ölenler İçin Secdeli Gol Sevinci Rum Asıllı Yeni Zelandalı Futbolcu, Müslümanları Anmak İçin Secdeye Kapandı Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Yaralılar Var Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:44:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Polisi: Bıçaklama Olayı Irkçı Bir Saldırıydı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]