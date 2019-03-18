İngiliz Polisi: Bıçaklama Olayı Irkçı Bir Saldırıydı
1 saat önce
SURREY'in Stanwell semtinde cumartesi akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda, 19 yaşındaki bir genç yaralandı.
SURREY'in Stanwell semtinde cumartesi akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda, 19 yaşındaki bir genç yaralandı. Adı açıklanmayan gencin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olayla ilgili 50 yaşındaki bir adam gözaltına alınırken, Surrey polisi, olayın aşırı sağ kaynaklı bir terör saldırısının bütün izlerini taşıdığını açıkladı. İngiltere
polisi ırkçı bir saldırı olduğu gerekçesiyle olayla ilgili terör soruşturması başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:45
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