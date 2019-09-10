Son Dakika Haberleri: İngiliz polisi, bir yayaya 'kafa atan' bisikletçiyi arıyor
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İngiliz polisi, bir yayaya 'kafa atan' bisikletçiyi arıyor

50 dakika önce

İngiltere'de kırmızı ışıkta geçen ve az daha bir yayaya çarpan bisikletçi, bisikletinden inerek geri döndü ve çarpmak üzere olduğu adama kafa attı.

İngiliz polisi, bir yayaya 'kafa atan' bisikletçiyi arıyor, System.String[]

İngiltere'de kırmızı ışıkta geçen ve az daha bir yayaya çarpan bisikletçi, bisikletinden inerek geri döndü ve çarpmak üzere olduğu adama kafa attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis bisikletçiyi aradıklarını duyurdu.

Olay, başkent Londra'da Farrington caddesinde 22 Ağustos'ta yerel saat ile 13.45'te meydana geldi. Caddedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir bisikletçinin kırmızı ışıkta geçtiği ve bu sırada yaya geçidinden geçmekte olan bir adama az daha bisikletiyle çarptığı görüldü. Bunun üzerine bisikletinden inen adam geri dönüp, çarpmak üzere olduğu adama kafa atıp olay yerinden uzaklaştı.

Londra polisinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, bisikletçinin kafa attığı adamın 57 yaşında olduğu, yaşanan olay üzerine adamın gözünün üstüne dikiş atıldığı ve kolundan yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada 40 yaşındaki bisikletçinin arandığına yer verildi.

Görüntü Dökümü

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-Bisikletçinin kırmızı ışıkta geçmesi

-Bisikletçini, yaya geçidinden geçmekte olan bir yayaya az daha çarpması

-Bisikletçinin, bisikletinden inerek, geri dönüp az daha çarptığı adama kafa atması

İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:44 Kaynak: DHA
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