İngiliz polisi, bir yayaya 'kafa atan' bisikletliyi arıyor

İngiltere, (DHA) ? İngiltere'de kırmızı ışıkta geçen ve az daha bir yayaya çarpan bisikletli, bisikletinden inerek geri döndü ve çarpmak üzere olduğu adama kafa attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis bisikletliyi aradıklarını duyurdu.

Olay, başkent Londra'da Farrington caddesinde 22 Ağustos'ta yerel saat ile 13.45'te meydana geldi. Caddedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir bisikletlinin kırmızı ışıkta geçtiği ve bu sırada yaya geçidinden geçmekte olan bir adama az daha bisikletiyle çarptığı görüldü. Bunun üzerine bisikletinden inen adam geri dönüp, çarpmak üzere olduğu adama kafa atıp olay yerinden uzaklaştı.

Londra polisinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, bisikletlinin kafa attığı adamın 57 yaşında olduğu, yaşanan olay üzerine adamın gözünün üstüne dikiş atıldığı ve kolundan yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada 40 yaşındaki bisikletlinin arandığına yer verildi.