İngiliz Polisi: "Julian Assange İade Talebiyle ABD Yetkilileri Adına Tutuklandı"

İngiliz polisi, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD yetkililerinin iade talebi ve İngiltere'deki kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmesi gerekçesiyle tutuklandığını doğruladı.

İngiliz polisi, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD yetkililerinin iade talebi ve İngiltere'deki kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmesi gerekçesiyle tutuklandığını doğruladı.



Wikileaks kurucusu Julian Assange, diplomatik sığınma hakkının Ekvador tarafından geri çekilmesinin ardından, İngiliz polisi tarafından bugün gözaltına alındı. Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno yaptığı açıklamada, diplomatik sığınma statüsünün Ekvador tarafından geri çekildiğini duyurdu. Moreno, Assange'ın ölüm cezasıyla karşılaşabileceği bir ülkeye gönderilmemesi yönünde İngiltere'den garanti aldıklarını belirtti. Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir video yoluyla açıklamalarda bulunan Moreno, "Bağımsız bir şekilde alınan karara göre Ekvador, uluslararası sözleşmeleri ve günlük yaşam protokollerini defalarca ihlal eden Assange'ın sığınma statüsünü geri çekti" ifadelerini kullandı.



Londra polisinden yapılan açıklamada, Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından Wikileaks kurucusu 47 yaşındaki Julian Assange'ın bu ülkenin Londra'daki elçiliğinde gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamaya göre Ekvador Büyükelçisi, Ekvador yönetiminin Assange'a verdiği sığınma hakkını geri almasının ardından İngiliz polisini büyükelçiliğe davet etti.



Yaşananların uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklayan Wikileaks ise Ekvador'un, Assange'ın sığınma hakkını yasa dışı şekilde geri çektiğini savundu.



Büyükelçilik binasında yaşıyordu



İsveç'te 2010 yılında iki kadının cinsel saldırı şikayeti üzerine hakkında soruşturma açılan ve tutuklama kararı çıkarılan Assange suçlamaları reddederek, karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini savunmuştu.



Assange tutuklama kararı çıkarılmasının ardından, 2012 yılında Wikileaks'teki görevi nedeniyle İsveç'in kendisini ABD'ye vereceği endişesiyle Ekvador'dan sığınma talebinde bulunmuş, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği, 19 Haziran'da talebi kabul ederek, Assange'ın İngiltere'nin Knightsbridge bölgesindeki büyükelçilik binasında kendisi için tahsis edilen odada süresiz olarak kalmasına izin vermişti.



İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.



Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti. - LONDRA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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